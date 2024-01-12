ايقاف مسلسل هاندا أرتشيل بعد تراجع شعبيته والاخيرة تنفعل امام الكاميرا “دعوني وشأني”

سجلت الممثلة التركية، هاندا أرتشيل، عتبها في أحدث تصريح لها وذلك بعد تناول حياتها المهنية والخاصة بإستمرار.

أشارت هاندا ان هناك وضعًا خاصًا لها فهي دائمًا في “وجه المدفع” وطوال الوقت يتم الحديث عن تمثيلها وعن حياتها الخاصة.

وتساءلت هاندا “لماذا دائمًا هي في كافة المواضيع؟ ولكن لغاية الآن لم تكتشف السبب لكنها تعبت من مجابهة كل هذا الوضع”.

وختمت تصريحها بصرخة “دعوني وشأني قليلاً”.

وردًا على سؤال حول ايقاف مسلسلها “شخص آخر” الذي جمعها مع بوراك دينيز، لفتت هاندا انها تريد أن تمثّل في عمل على منصة رقمية الآن.

وكانت هاندا قد تصدّرت العناوين مؤخرًا بعد انتشار اخبار عن دخولها القفص الذهبي في الصيف القادم وارتباطها برجل الاعمال التركي، هاكان صابانجي خاصة بعد ظهورهما معًا في أكثر من مناسبة عائليّة وفنيّة وإجتماعيّ،. لكن نجمة “أنت أطرق بابي” نفت الأخبار المتداولة في أحدث ظهور لها مع حبيبها.