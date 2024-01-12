خاص| غادة عادل تشارك في رمضان 2024 وتظهر بشخصيتين في "أهل الكهف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد معروف:

أكدت النجمة غادة عادل إنها تشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل يحمل اسم "لانش بوكس"، تواصل تصويره الفترة الحالية.

وقالت غادة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مسلسل لانش بوكس لايت كوميدي فانتازيا ولذيذ"، كما كشفت عن تحضيرها لفيلم جديد مع المنتجين طارق وأحمد الجنايني، فضلت أن تتكتم تفاصيله حاليا.

غادة عادل كانت انتهت مؤخرًا من تصوير كافة مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" بعد فترة كبيرة من التأجيلات، وعنه قالت لـ"الخليج 365": "أخيرًا (أهل الكهف) خلصناه وهينزل في العيد الصغير أو الكبير، بيتكلم عن اهل الكهف اللي ناموا في الكهف 309 سنة، بعمل شخصية قبل الـ309 سنة، وبعدين شخصية بنفس الاسم بعد ما صحيوا، شبهها كانت النبوءة قالت انها هتيجي، واسمها بريسكا".

"أهل الكهف" إخراج عمرو عرفة، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، بطولة خالد النبوي، محمد فراج، محمد ممدوح، غادة عادل، ريم مصطفى.

جدير بالذكر أن غادة عادل يُعرض لها حاليا على منصة watch it مسلسل حالة خاصة، ويشاركها البطولة عدد كبير من الشباب والفنانين، بينهم: طه دسوقي، حسن أبو الروس، أحمد طارق، نبيل علي ماهر، وئام مجدي، هاجر السراج، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار.

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