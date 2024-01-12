أسامة الشاذلي يشارك برواية "السلطان" في معرض الكتاب 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الروائي أسامة الشاذلي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بروايته الجديدة "السلطان" الصادرة عن دار النشر "إبداع للترجمة والنشر والتوزيع"، والتي تتحدث عن تاريخ الفتح الأندلسي، وإسقاطه على قضايا معاصرة.

رواية "السلطان" تدور أحداثها في زمنين مختلفين: الأول في القرن الثامن الميلادي، والثاني يعود للقرن العشرين، وبين الزمنين يعالج الشاذلي القضية الفكرية التي تدور حولها الرواية، باستخدام عدة تقنيات روائية.

الرواية تغوص في تاريخ الفتح الأندلسي وكيف ساهم فيه المغاربة عن طريق شخصية البطل الذي يسمى "إنزا"، ويبرز الروائي الوقائع التي حدثت في تاريخ الأندلس، ومنها معركة بلاط الشهداء، وكيف أن هذه المعركة أثرت على أبناء القبائل الأمازيغية الذين أدركوا ضرورة العودة إلى بلادهم مرة أخرى وبناء المجد فيها.

تسلط الرواية الضوء على بعض من الثقافة الأمازيغية وتحولاتها قبل الفتح الإسلامي وما بعدها، ثم تسلط الضوء على أبرز القضايا الفكرية المعاصرة التي عانى منها المصريون أو عانى منها المشرق عموما في القرن العشرين.

وقال الدكتور عيد إبراهيم مدير مؤسسة إبداع للنشر والتوزيع، في بيان صحفي إن رواية السلطان، لا تقدم تاريخ الأندلس فقط، ولا المجد البائد، وإنما قدمت طبخة أدبية جادة يصعب تقديمها في الوقت الحالي عن حقبة تاريخية مربكة وأحداث معاصرة أكثر إرباكا.

وتابع أنه بعد رواية "السلطان" الذي تشارك في معرض الكتاب 2024؛ تطمح الدار إلى تكرار التجربة كونها مميزة وجادة.

وجدير بالذكر أن الروائي أسامة الشاذلي له أدبيات أخرى ومنها: "نديم العدم" وهي مجموعة قصصية صدرت عام 2005، وفي 2009 قدم رواية "سيد الأحلام" ثم في 2010 قدم "قهوة الحرية" وفي 2013 قدم رواية "كفر العبيط" وفي 2014 قدم رواية "سيرة عباد الشمس" ثم رواية "نوستالجيا" في 2015، ورواية نورماندي 2021.