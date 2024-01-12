غادة عبدالرازق: طلعوا عليا سمعة إني بضايق اللي بيشتغل معايا عشان يخوفوا المخرجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت النجمة غادة عبدالرازق إن العمل في الفن منذ قديم الزمن معروف فيه أن البعض عندما يجد شخصا ناجحا، ويريدون ألا يستكمل مسيرة نجاحه، يحاولون اختلاق أمورا غير حقيقية، ولأنهم يعرفون أن النجاح لا يكون بالبطل فقط، ولكن بالفريق الذي معه، يسعون لإفساد هذه العلاقة.

وتابعت غادة في حوارها ببرنامج الراديو بيضحك، تقديم المذيعة فاطمة مصطفى: "شغلاتنتا من زمان جدا معروف انك لما بتلاقي حد ناجح قوي ومش عايز نجاحه يكمل، ومعروف أنه مش بينجح لوحده، انتي بتنجحي بالعناصر اللي حواليكي أنا مع مخرج وكاتب وفريق وحدوتة، فكانوا يعملوا إيه كانوا يطلعوا عليا سمعة عشان يخوفوا مني المخرجين والمنتج".

وأضافت غادة "الأمر كان يتكرر مع الممثلين، ويتحدثون معهم أنني أتدخل في الكتابة وأحذف مشاهد للفنانين الذين معي في العمل، وفي النهاية أنا لن أذهب لمنزل كل فنان وأحلف له على المصحف أن هذا غير صحيح، وردي كان من خلال الأعمال التي قدمتها، هي التي أثبتت أن كل ما يُقال غير حقيقي، لكن الأمر احتاج الكثير من الوقت وأتعبني نفسيا".

غادة عبدالرازق تشارك في رمضان 2024 بمسلسل "صيد العقارب" تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي، سيمون.

اقرأ أيضا

غادة عبدالرازق توضح سبب تقديمها أعمال غير ناجحة.. وهذا ما قالته لـ إيناس الدغيدي

خاص| غادة عادل تشارك في رمضان 2024 وتظهر بشخصيتين في "أهل الكهف"