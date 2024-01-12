نجوم حفل “ألحان صلاح الشرنوبي” جاهزون لواحدة من اكبر حفلات موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، في منشور على صفحته الخاصة على تطبيق “إكس”، عن إقامة حفل “ألحان صلاح الشرنوبي” ضمن موسم الرياض، وذلك يوم ١٨ كانون الثاني/يناير الجاري.

وقد اختارت هيئة الترفيه نخبة من النجوم للمشاركة في هذه الليلة الاستثنائية وهم: راغب علامة، عاصي الحلاني، أصالة، نانسي عجرم، وائل جسار وأسماء لمنور. ومن المقرر ان يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم يقيادة المايسترو تامر فيضي ومن تنظيم “بنش مارك”. شاهدوا الاعلانات الترويجية للنجوم

ويُعد الملحن صلاح الشرنوبي من أشهر الملحنين في مصر والوطن العربي حيث قدّم الكثير من الألحان الشهيرة لأهم النجوم في العالم العربي منهم: وردة الجزائرية، جورج وسوف، ميادة الحناوي، أصالة “تصور بحبك” و “ضميرك صحي”، راغب علامة حيث قدم له ثلاث ألحان لأشهر أغنياته: مغرم يا ليل، توأم روحي، سيدتي الجميلة، كما تعاون مع سميرة سعيد، لطيفة، هاني شاكر وغيرهم الكثير.