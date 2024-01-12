أغنية "هيجيلي موجوع " لـ تامر عاشور تتخطى هذا الرقم من المشاهدات بعد 24 ساعة من طرحها

ميرنا وليد - بيروت - تخطت أغنية “هيجيلي موجوع” للفنان المصري تامر عاشور الـ300 ألف مشاهدة طرحها ب 24 ساعة فقط، وطرح الفنان المصري تامر عاشور أغنيته الجديد "هيجيلي موجوع ليلة أمس .



والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر، وشارك الفنان تامر عاشور، متابعيه صورة جديدة مع زوجته الإعلامية نانسي نور، واحتفل تامر وزوجته معاً بعيد ميلاده، وكتب: “مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ابداً”.

يذكر أن، آخر حفلات تامر عاشور كانت حفل "ليلة الدموع 2" شهر تشرين الثاني الماضي و شاركه الحفل نخبة من الفنانين وهم الفنان المصري رامي صبري، و الفنان رامي جمال، و آدم.