رامي جمال يستعد لطرح أحدث أغانيه "وأنا بفارق" .. في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري رامي جمال لطرح أغنية جديدة ضمن أغنيات ألبومه الأخير، الأغنية تحمل اسم وأنا بفارق ومن المفترض ان يتم طرحها في عيد الحب الشهر القادم، حيث طرح رامي البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلاً : وانا بفارق بقالي اسبوع سايبكم مفرفشين وده ميرضنيش ونتقابل بعدها في غنوه عيد الحب ونحب بقي شويه والالبوم في العيد ان شاء الله.



وكان رامي جمال قد طرح الأسبوع قبل الماضي أغنية ديو مع زوجته ناريمان بعنوان "دوخناك يافراق "، وحققت نجاحاً كبيراً

يذكر أن أحدث أعمال رامي جمال الفنية هي أغنية "أهي مشيت" وكلماتها لرامي جمال وفريد، وتقول كلمات الأغنية: "وسابت قلبي من غيرها بدون ولا حل

نعيش ولا .. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل

مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش

ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه

هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة

قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني

يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد

انا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض

قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟

وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام

وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها

روحي قوليلها صدعني عليكي كلام

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني



