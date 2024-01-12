بالفيديو- محمد عدوية يطرح " رسالة واتساب " في أول عمل غنائي له في عام 2024

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد عدوية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "رسالة واتساب"، و أغنية "رسالة واتساب" من كلمات محمد عبد الجابر، و توزيع بيشوي، و هي أول أعمال محمد عدوية في العام الجديد 2024 .
و كان محمد عدوية قد طرح في شهر تشرين الأول الماضي أغنية " أرض غـ زة "، من ألحان عبد الرحمن حامد، و كلمات الشاعر محمد عبد الجابر، و توزيع محمد رستم، و تزامنت الأغنية مع الحرب الإسرائيلية على غـ زة، كنوع من الدعم للشعب الفلسـ طيني وتضامناً معهم .
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