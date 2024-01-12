براء فائق يكشف تفاصيل مشاركته في "حرب باردة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان براء فائق، تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير "حرب باردة"، والذي يتم تصويره حاليا، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح براء فائق، أن الفيلم القصير يروي قصة شاب يعاني من مشاكل نفسية ويحاول التغلب عليها بطرق غير صحية، حيث يجسد دور الشاب الرئيسي في الفيلم، ويعد هذا الدور تحديا جديدا له كفنان.

وقد أبدى فائق، سعادته بالمشاركة في هذا العمل الفني، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا الدور من أصعب الأدوار التي قدمها في حياته الفنية، حيث استلزم منه الكثير من العمل والاستعداد.

وأضاف الفنان براء فائق، أنه تعلم الكثير من خلال مشاركته في هذا الفيلم، وأنه استفاد من تجربة العمل مع فريق العمل المتميز، الذي يضم أسماء كبيرة في عالم السينما والتمثيل.

يذكر أن الفيلم القصير سيعرض في عدد من المهرجانات السينمائية المحلية والعربية، ومن المتوقع أن يلقى إقبالا كبيرا من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء، وذلك بفضل قصته المؤثرة.