بالفيديو: زوج الدكتورة خلود يكشف عن حجم ثروته في لقاء مع الإعلامي محمد الدريم

كشف الفنان الأردني أمين الغباشي، زوج مشهورة التواصل الاجتماعي الكويتية خلود، عن مقدار ثروته في لقاء مع الإعلامي محمد الدريم.

وقال الغباشي إن ثروته تبلغ 12 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 150 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى الممتلكات والعقارات التي يملكها.

ولفت إلى أن الساعة التي يرتديها يبلغ سعرها 500 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 40 ألف دينار كويتي.

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