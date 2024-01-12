رمضان 2024.. هاجر السرّاج تنضم لـ"إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة هاجر السراج لفريق مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، وتجسد دور ابنته في الأحداث، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

"إمبراطورية ميم" مسلسل تليفزيوني مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، ومن إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، محمود حافظ.

هاجر السراج تعيش نشاط فني إذ شاركت مؤخرًا في عدة أعمال درامية، منها مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، يوسف عثمان، عبدالعزيز مخيون، وعصام عمر، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وغادة عادل وأمينة خليل وبسمة وأحمد داش، والعمل من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

كما شاركت في بطولة مسلسل "حالة خاصة" أمام النجمة غادة عادل والفنان طه دسوقي ويعرض على منصة Watch it، ولفتت الأنظار بدور "رام الله" فتاة سورية درست القانون وتحاول أن تعيش حياة مستقرة وناجحة من خلال انضمامها لـ مكتب "أماني النجار".

وتنتظر الفنانة هاجر السراج عرض فيلم مقسوم المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 18 يناير الجاري، وتجسد من خلال الأحداث ابنة شيرين رضا، ويشارك في بطولته ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

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