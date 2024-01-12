شريف منير عن ضعف إيرادات "ليه تعيشها لوحدك": "بيبوظوا الصوت في السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان شريف منير ضيفًا على برنامج الإذاعي "أسرار النجوم" تقديم إنجي علي ويعرض على راديو "نجوم إف إم".

وتطرق شريف، للعديد من الموضوعات التي تتعلق بطلاقه من زوجته لورا أحد والذي أثار جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كما تحدث عن ضعف إيرادات فيلمه "ليه تعيشها لوحدك"، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن ضعف إيرادات فيلم "ليه تعيشها لوحدك" علق قائلا: "الناس تشوفوا ازاي وهي معرفتش انه نزل، ولما فيلم ينزل ومهتمش بالدعاية بتاعته ويبقي فيه شغل مش نضيف وأن يبقى فيه حد بيوقع الفيلم وانه ميعملوش دعاية، مفيش بوستر في الشارع للفيلم والشاشات اللي مليانة الشوارع كلها إعلانات ومليانة أفلام سينمائية بس منزلناش إعلان واحد على شاشة واحدة".

واستكمل: "مش هتكلم عن مين المسؤول عشان أنا بقوله ربنا هيجيب لنا حقنا منك لأن المفروض في ميزانية طالعة للدعاية فين هي بقى واتعمل بيها ايه؟، واحنا تعبنا في الفيلم ده جدًا والفيلم بيناقش موضوع موجود محدش طرق الباب عشان يشوف ايه الموضوع ده".

مضيفًا: "و فيلم محترم جدًا ولما هينزل على المنصات وعلى المحطات اللي هيتباع فيها الناس هتعرف قد ايه الفيلم ده محترم وجميل لكن متعملوش دعاية مفيش أفيش في الشارع في سينمات بوظت الصوت، بنتي دخلت الفيلم في أحد السينمات وكلمتني وهي في السينمات قالت لي بابي الصوت بايظ".

وتابع: "وفي حفلات في السينمات بتبقى من حفلة 9 و12 مش موجودين ومش معلن عنها، وفي كمان تروحي تشوفي الفيلم وعشان تقطعي التذكرة يتقالك ده كامل العدد وخش الفيلم اللي جنبنا وتخش القاعة تلاقي ان فيه أماكن موجودة".

اقرأ أيضا:

رمضان 2024.. هاجر السرّاج تنضم لـ"إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي

ظهور نادر لزوجة هشام ماجد في عيد ميلادها.. ونجوم الفن يعلقون