نور النبوي وكزبرة يؤديان مناسك العمرة خلال تواجدهما في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أدى الفنان الشاب نور النبوي ومطرب المهرجانات كزبرة مناسك العمرة خلال تواجدهما بالمملكة العربية السعودية أثناء الترويج لفيلم "الحريفة" الذي بدأ عرضه مؤخرًا في جدة ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرا بشباك التذاكر.

ونشر "نور" صورة من أمام الكعبة المشرفة وبرفقته "كزبرة" وعلق قائلا: "الحمد لله".

ويواصل أبطال فيلم "الحريفة" الترويج للفيلم بدور العرض السينمائي، إذ نشر "النبوي" مقطع فيديو منذ أيام عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وأوضح خلاله تجمع الجمهور أمام سينما مترو بمنطقة وسط البلد وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع "النبوي" و"كزبرة".

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة قدم تدفعه الظروف ليترك مدرسته الدولية والانتقال إلى إحدى المدارس الحكومية ليتعرف خلالها على عدد من الطلاب ويشاركهم لعب كرة القدم في مراكز الشباب والساحات الشعبية، ويتعاون ببطولة الفيلم عدد من النجوم الشباب وهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان بيومي فؤاد، من تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

يذكر أن نور النبوي يشارك ببطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" والذي يمثل تعاونه للمرة الثانية مع والده الفنان خالد النبوي بعد نجاح مسلسلهما "راجعين يا هوى"، ومن المقرر عرض المسلسل الجديد في موسم دراما رمضان المقبل.

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