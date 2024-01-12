بدء عزاء والدة الفنانة لطيفة في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - يقام مساء اليوم الجمعة عزاء والدة الفنانة التونسية لطيفة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلاميين والشخصيات العامة.

وتلقت "لطيفة" عزاء والدتها وسط تأثرها برحيلها وجاء بين أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي التي حرصت على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".