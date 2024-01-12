بالفيديو - أصالة تطرح أحدث أغانيها بعنوان " التاج "

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية أصالة، أول أعمالها الغنائية لعام 2024، بعنوان "التاج"، وغنتها باللهجة الخليجية.



وأغنية "التاج" من كلمات السحاب، وألحان أسامة العطار، وتوزيع هشام السكران.

يذكر أن أصالة شاركت في حفل "ليلة نجمات العرب" الذي أقيم على مسرح محمد عبده أرينا يوم 31 كانون الأول الماضي، احتفالاً بليلة رأس السنة، وشارك في إحيائه أيضا أنغام، وأحلام، وأسماء لمنور ونانسي عجرم.

وعلقت الفنانة السورية أصالة على مشاركتها في حفل "ليلة نجمات العرب" التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه، في ليلة رأس السنة.

وشاركت أصالة الجمهور مجموعة صور من الحفل، وعلقت: "شو كانت هالّليله حلوه لأسباب كتيره أحلاها إني من كم سنه فاتت بعيش راس السنه بعاصمة روحي (الرياض) وبسّ بالرياض بنجتمع كتار بحفله وحده ولأنً تكررت لقاءاتنا كزملاء وزميلات فيه ناس صار بيني وبينهم بالسلام والكلام القليل بس فيه شعور أهل فيه ألفه رغم بعض الخلافات والإختلافات بس هالجمعات اللي صارت مع حجم القلق والخوف والرهبه وكلنا بنقدّم نفس شكل الموهبه كلنا منغنّي رغم الزكزكه ورغم كل واحد فينا بدّه يتفوق بس بيصير تقارب بالروح وفيه شكل من أشكال التعاطف لأننا بنحس ببعض بشكل ما ..

كان بهالحفله كتير من مشاعر الود تتوجت بصلحي مع نغّومه وكتير كنت مشتقتلها وعرفت لمًا تصالحنا قديش.. وبهالحفله تمرّنت متل الطلاب الأطفال كتبت على ورق كتير

وكان أستاذي جوزي المخلص متلي وشوي أكتر حبيبي ( فايق حسن)

كان حواليي الكلّ مهتمين كتير، حبايبي وأهلي اللي اهتمّوا بمظهري ..

يوم كامل ماحكيت إلّا لما غنّيت ( ومتخيلين شو بنهار لما ما احكي!!!)

كتير كنت مصممه أبدا سنه حلوه جديده خصوصاً صار عندي كمان بنت جديده ملاك شرّفت و حلّت حياتنا وشقلبتنا وجنّنتنا ( جيهان أحمد هلال) حفيدتي الأولى من دنيتي وحياتي كلها شام ..وكلً شي مع بعضه خلو هالليلة كتير حلوه وكتير أنا كنت فرحانه فيها وطاقتها فيها حب وفيها ود وفيها فن وفيها أوقات حلوه تشرّفت بمشاركتي فيها مع نجمات كبار عزيزات غاليات وكلهن صديقات

رعى هالتجمّع هيئة التّرفيه ممثّله بالغالي الحبيب على قلب الكل أبو ناصر الله يحفظه

مرّه جديده كلّ سنه وأنتوا سالمين ونعيش سوا بهالعمر كتير ليالي متل هالليله حلوه".