إستقبال ضخم لتامر حسني وابنته في دبي لهذا السبب

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ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني مجموعة من الصور له بصحبة ابنته الكبرى تالية لحظة وصوله لأحد الفنادق في دبي، استعداداً لإحياء حفل في مساء السبت 13 كانون الثاني الحالي، وعلق تامر حسني على الصور قائلاً : "وصولي دبي انا و تاليه مطقمين ولابسين زي بعض، بالمناسبة والله الاستقبال ده حصل عشان تالية، كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام، جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا ان شاء الله في الحفلة".
يذكر أن تامر حسني كان نشر مؤخرا صورة له بصحبة أبنائه ووالدتهم بسمة بوسيل، بمناسبة رأس السنة، وانتشرت الشائعات حول عودة الحياة الزوجية بينهما، لكن بسمة علقت كاتبة: "لم نعد معا، هو قام بنشر صورة عائلية من أجل إسعاد الأطفال لأنه لم يستطع قضاء ليلة رأس السنة معهم ليس إلا".
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