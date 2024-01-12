بالفيديو - لاروسي تبهر جمهور الإمارات في حفل رأس السنة وتطلق قريباً أغنية مصرية

ميرنا وليد - بيروت - تتميز الفنانة المغربية الهولندية لاروسي دائماً بعفويّتها ومواهبها المتعددة تستمرّ بنشاط لافت حول العالم العربي، وتميزت هذه المرّة في دبي حيث أحيت حفل رأس السنة في دبي، فألهبت المسرح بمدلاتها المتنوعة اللغات والأنماط الموسيقية التي مزجتها لترضي الجمهور الغربي والعربي معاً.



فعندما تعتلي لاروسي المسرح، تخطف الأنفاس بأدائها القوي والعالمي كما برقصها الراقي والمدروس حول المسرح بين موسيقيين محترفين قدّموا موسيقتها تماشياً مع إحساسها وشغفها في الأداء والغناء.

وفي مطلع هذه السنة الجديدة، تضع لاروسي لمساتها الأخيرة على فيديو كليبها الجديد عن أغنيتها المصرية تحت عنوان "كوبرا". يقال أنّ الكليب من نوع آخر سيبصر النور بالقريب العاجل، تعاونت به مع المخرج اللبناني عادل سرحان، كما وستواصل تنقلاتها بين الإمارات ومصر ولبنان والمغرب وهولندا من أجل إنتاج أغانيها الخاصة بالعالم العربي بالتعاون مع شعراء وملحنين ومنتجين عرب ومن أجل حفلات على مسارح مختلفة.