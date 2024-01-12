بالصور| مدحت صالح وشيرين رضا وصبري فواز في العرض الخاص لأولى حلقات "وبينا ميعاد 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقامت الجهة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد عرضا خاصا للحلقة الأولى بحضور فريق العمل وعدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، في فندق حياة ريجنسي، قبل ساعات من عرضها على قناة dmc.

شهد العرض حضور: شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، أميرة أديب، يوسف الكدواني، المخرج هاني كمال، الملحن مدين، أمير المصري، المنتج إبراهيم حمودة، ريهام السهلي رئيس شبكة قنوات dmc، أحمد فريد، عايدة فهمي.

جدير بالذكر أن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح ووفاء صادق، وبعد اعتذار الممثلة الشابة داليا شوقي عن الدور الذي قدمته في الجزء الأول، تقدم أميرة أديب نفس الدور في الجزء الثاني، العمل تأليف وإخراج هاني كمال.