مي فاروق ومحمد العمروسي فى أول ظهور بعد الخطوبة في عزاء والدة لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرصت الفنانة مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة لطيفة الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على عزاء والدة الفنانة لطيفة وهم الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة لبلبة، الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة كارول سماحة، الإعلامي ممدوح موسى، الفنانة ريم الباودي، الفنانة صابرين، الفنانة جومانا مراد، الفنان منذر رياحنه، وحرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء ومواساة لطيفة في رحيل والدتها.

ويعد حضور مي والعمروسي يعد الظهور الأول منذ إعلان خطوبتهما رسميًا مطلع شهر يناير الماضي.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".