بعد تصدرها التريند بـ "بنات السباعي".. ريم البارودي تقدم العزاء في والدة لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة ريم البارودي على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة لطيفة الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

واحتفلت مؤخرًا ريم بنجاح مسلسل "بنات السباعي" للمخرج تامر حمزة، الذي تقوم ببطولته، وتصدرت بعد عرضه مؤشرات البحث.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على عزاء والدة الفنانة لطيفة وهم الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة لبلبة، الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة كارول سماحة، الإعلامي ممدوح موسى، الفنانة ريم الباودي، الفنانة صابرين، الفنانة جومانا مراد، الفنان منذر رياحنه، الفنانة هند صبري، الفنان هاني رمزي، الفنانة كندة علوش، الفنانة نادية مصطفى، الفنان أشرف زكي، الفنانة أنغام، الفنانة مى فاروق، الفنان محمد العمروسي وحرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء ومواساة لطيفة في رحيل والدتها.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".