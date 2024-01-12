أنغام وهند صبري وكندة علوش.. 25 صورة لنجوم الفن في عزاء والدة لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير: محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الجمعة عزاء والدة الفنانة لطيفة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد والتي توفيت بأحد المستشفيات في القاهرة بعد صراع مع المرض وشيع جثمانها في موطن رأسها تونس.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة على مؤازرة "لطيفة" ومواساتها في محنتها وكان أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي، الفنان أشرف زكي، الفنانة لبلبة، الفنانة ريم البارودي، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي ممدوح موسى، الفنانة هند صبري، الفنان هاني رمزي، الفنانة كندة علوش، الفنانة نادية مصطفى، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".