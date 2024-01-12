نبيل الحلفاوي يهنئ النادي الأهلي على صفقته الجديدة: "نسر جديد في القلعة الحمراء"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على صفقته الجديدة التي أعلن انضمامها خلال دقائق وهو اللاعب عمر كمال عبد الواحد منتقلًا من نادي مودرن فيوتشر.

وأعاد "الحلفاوي" نشر بوست للصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تطبيق "X" وكشفت خلالها عن كواليس الصفقة الجديدة وعلق عليها قائلا: "ألف مبروك يا وحش، تليق بالأهلي والأهلي يليق بك، نسر جديد في القلعة الحمراء".

كما حرص "الحلفاوي" على تهنئة إدارة النادي الأهلي على إتمام صفقة انتقال اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي الذي انضم مؤخرًا لصفوف النادي الأهلي وعلق قائلا: " صفقة مباركة إن شاء الله، نزلت أهلا وحللت سهلا يا كابتن، ننتظر تألقك وتاريخ جديد بانتظارك".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.



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