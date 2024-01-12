بالفيديو- هيفا وهبي "وصلتها" بأحدث أغانيها

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "وصلتلها" ، وذلك بعد فترة من الترويج لها.



أغنية "وصلتلها" لـ هيفا وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

وتقول كلمات الأغنية:

"وصلتلها خلاص وضمنتها في صفك

فروحت راكنها في رفك تيجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح

بتهملها عشان هي عليك باقيه

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت إنك وصلتلها بطلوع الروح

فخد بالك دي قادره تغيب وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك وميكونلكش فيها نصيب

لو المعلومة دي نقصاك اديها خلاص بقت عندك

ندهتلها وبعد ما بينت شوقها لقت إيدك بتخنقها

وكنت زمان بتحضنها بنفس الإيد

عملتلها قلق في حياتها وبتعمي عينك عن قيمة النعمة

عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد"