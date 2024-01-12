مصطفي كامل يحيل واقعة إختلاس بفرع الإسكندرية إلى النيابة العامة

ميرنا وليد - بيروت - قرر نقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان مصطفى كامل تكليف الشؤون القانونية بإبلاغ النيابة العامة، بواقعة اختلاس عهدة موظف الحسابات، وذلك بناء على ما ورد بتقرير لجنة الجرد المشكلة، وفقا بقرار نقيب الموسيقيين لمراجعة مستندات وخزينة وماليات فرع الإسكندرية.

ومن ناحية أخرى كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد أصدرت بيانا بشأن شطب أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق من جدول النقابة.

وجاء في البيان الذي صدر منذ شهر: "أصدر مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بأعضاء نقابة المهن الموسيقية قرارا بشأن الاستئناف على قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2023 وذلك في الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان، والإستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بصفته والذي قضي في منطوقه الآتي: أولًا: قبول الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان شكلا ورفضه موضوعًا، وقبول الاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية بصفته شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى شطب أحمد رمضان أحمد شعبان من الجداول نهائيا، دون المساس بالمعاش على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الإعلان.

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