بعبارات مؤثرة .. كارين رزق الله تودّع ابنتها نايا في المطار

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله مجموعة من الصور عبر خاصيّة الحالة عبر حسابها، توثق فيها وداعها لإبنتها نايا.



وعلقت كارين رزق الله على الصور قائلة: "الإجازة انتهت، بالتوفيق ابنتي نايا، أحبّك"، و"ستعود نايا الى لندن، لقد بدأت بالاشتياق إليها منذ هذه اللحظة"، و"لندن محظوظة بك يا نايا شربل".

وقد اثار منذ شهر احدث ظهور للممثل اللبناني فادي شربل، في منزل الممثلة اللبنانية كارين رزق الله رغم انفصالهما ، ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين راحوا يتساءلون عما اذا كانا قد عادا الى بعضهما بعد سنوات من الانفصال.

وقد نشرت كارين رزق الله مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق قيامها بتزيين منزلها بالزينة المخصصة للاحتفال ب‍عيد الميلاد المجيد، حيث عمدت الى وضع الشجرة الخاصة بالميلاد وتزيينها بمساعدة عدد من اصدقائها.

وظهرت كارين وعلامات السعادة والفرح واضحة عليها، حيث قام عدد من أصدقائها برفعها على الأكف من اجل ان تتمكن من إكمال الزينة.

اما اللافت في الصور التي انتشرت، كان وجود الممثل فادي شربل مع كارين في المنزل أثناء تزيين الشجرة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يعيش معها في المنزل نفسه على الرغم من انفصالهما، أم انه كان متواجدا صدفة، وما هي طبيعة العلاقة التي تجمعهما.