نبيلة عبيد ومصطفى قمر في عزاء والدة لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرصت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد على حضور عزاء والدة الفنانة لطيفة الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وظهرت "نبيلة" بالعزاء وهي تواسي الفنانة لطيفة وجلست بجانبها إلى أن حضر الفنان مصطفى قمر واستقبلته بالأحضان ودار بينهما حديث جانبي حيث ظهر "قمر" وهو يقوم بالترحيب بها وتقبيلها.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من النجوم وهم الفنانة كندة علوش، الفنانة أنغام، الأب بطرس دانيال، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، الإعلامي ممدوح موسى، المخرجة ساندرا نشأت، الفنانة هند صبري، الفنانة ريم البارودي، الفنانة نادية مصطفى، المخرج خيري يشارة، الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامية لميس الحديدي، الفنان هاني رمزي.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".