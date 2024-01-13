بالصور- ساندرا نشأت في أحدث ظهور بعزاء والدة لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت المخرجة ساندرا نشأت على الحضور وتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة لطيفة الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وظهرت "ساندرا" برفقة الأب بطرس دانيال وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وهم النجمة نبيلة عبيد، الفنانة أنغام، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة مي فاروق، الفنانة كندة علوش، الإعلامية لميس الحديدي، الفنان محمد العمروسي، الفنان هاني رمزي، الإعلامي ممدوح موسى، الفنانة هند صبري، الفنانة ريم البارودي، الفنان نادية مصطفى، الإعلامية بسمة وهبة.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".