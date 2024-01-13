حوار بنّاء حول المشهد الإعلامي العربي.. الجلاد يستقبل "مدير الإعلام" بشبكة MBC



محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير-نادر نبيل:

استقبل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا نيوز" التي تضم البوابات الإلكترونية "الخليج 365- يلا كورة- الكونسلتو- وشيفت"، والكاتب الصحفي محمد سمير رئيس التحرير المناوب، السيد بسام البريكان المدير الجديد لإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بمجموعة mbc، الذي حرص على زيارة مؤسسة أونا للصحافة والإعلام.

ورحب الجلاد بالضيف الشقيق، مؤكداً تقديره الشديد للزيارة، التي شهدت حواراً ودياً وإيجابياً حول المشهد الإعلامي العربي، وضرورة تضافر كافة الجهود، لتطوير صناعة الإعلام، والتصدي للحملات المشبوهة، التي تستهدف المواطن في المنطقة العربية.

وقال بسام البريكان، إن التحديات الراهنة تقتضي التنسيق التام بين الكيانات والمؤسسات الإعلامية، لتوفير المناخ المناسب، لتأسيس خطاب إعلامي عصري، يعتمد على المهنية والموضوعية والنقاش الإيجابي، حول القضايا والأزمات الإقليمية والعالمية، بما يخدم مصالح العرب الاستراتيجية.

وتحدث البريكان عن دور مصر في صناعة الثقافة والفن والإعلام عبر التاريخ، وكيف أثر الفن المصري في ثقافة الشعوب العربية، وريادتها في مجالات عديدة، موضحاً أنه يعتبر مصر بلده الثاني، ويحرص على زيارتها منذ طفولته.

وقال الكاتب الصحفي محمد سمير إن شبكة قنوات ومنصات MBC استطاعت خلال ثلاثة عقود من عمرها أن تحفر اسمها في خريطة الإعلام العربي والعالمي، كواحدة من أبرز الشبكات الكبرى على المستويين الإقليمي والعالمي، بما تقدمه للمشاهدين من خدمات إعلامية وفنية تتسم بالموضوعية والوعي والمحتوى الجاد العابر لكافة الحدود الجغرافية.

كما تحدث البريكان عن دور مصر في صناعة الثقافة والفن والإعلام عبر التاريخ، وكيف أثر الفن المصري في ثقافة الشعوب العربية، وريادتها في مجالات عديدة، موضحاً أنه يعتبر مصر بلده الثاني، ويحرص على زيارتها منذ طفولته.

وأعرب الجلاد عن تقديره الكبير لدور مجموعة mbc، وتأثيرها البناء في الإعلام والثقافة والفن منذ نشأتها، مؤكداً أن شبكة MBC تحتل صدارة الخريطة الإعلامية في الشرق الأوسط بالكامل، كما عبر عن سعادته بالطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال السنوات الأخيرة في كافة المجالات، مشيراً إلى ارتباطه الشديد بالمملكة قيادة وشعباً، حيث عمل في الصحافة السعودية ل 9 سنوات خلال التسعينات، ولم يشعر طوال هذه السنوات بأنه غادر مصر، لأنه عاش وسط أهل وأشقاء بما تعنيه الكلمة.

وتطرق الحديث بين رئيس تحرير مؤسسة أونا، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بمجموعة mbc، إلى التعاون الدائم بين الطرفين، وأعرب الجلاد والبريكان عن ضرورة تطوير هذا التعاون والتنسيق بين المؤسستين.

وحضر اللقاء الكاتب الصحفي والإعلامي مدحت حسن، مدير إدارة الإعلام بقنوات MBC، وغادة طلعت رئيس قطاع الثقافة والإعلام والفن في مؤسسة أونا نيوز