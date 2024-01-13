نادين نجيم بـ"شورت قصير" وداليدا خليل جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، مرتدية "شورت قصير" في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير.. صباح الجمال والرواق والأحلام".

داليدا خليل

كشفت الفنانة داليدا خليل، عن إطلالة جريئة لها داخل الجيم، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "من الصعب التغلب عليه".

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية "تاج وفستان أبيض".

إسراء عبد الفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، إطلالة أنيقة لها خلال تواجدها بأحد الشوارع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البقلاوة التركية المفضلة لديكي هنا".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

أسما شريف منير نشرت صورة تجمعها بوالدها من أحدث ظهور لهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بنت أبويا".

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد، صورة تجمعه مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد زوجتي العزيزة العزيزة".

أحمد السقا

كشف الفنان أحمد السقا، عن ظهور نادر لوالدته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من نعم ربنا عليا اني بسمع دعوة حلوة من أمي كل يوم الصبح.. ربنا يخليكي ليا ويديكي الصحة يا أمي وما يحرمنيش من دعواتك أبدا".

زينة

نشرت الفنانة زينة، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عمري ما فكرت قبل ما أتكلم يتفاجئ زيي زي الناس، بس الأحلى اني بطلت أتكلم أصلا".