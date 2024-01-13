نور النبوي مع طارق الجنايني وكزبرة من عرض "الحريفة" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل فيلم "الحريفة" الاحتفال ببدء عرض الفيلم في دور العرض المصري ومؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

ونشر "نور النبوي" صور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها مع فريق عمل فيلم "الحريفة" وسط استقبال حافل بأحد السينمات وهم المنتج طارق الجنايني، مطرب المهرجانات كزبرة، الفنان الشاب أحمد غزي وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وعلق "النبوي" قائلا: "أنا وماجد من العرض الأول لفيلم الحريفة في السعودية، استقبالكم لينا اسعدني واتمنى الفيلم يعجب الجمهور السعودي وكل حبايبنا المصريين المقيمين في الوطن العربي، الفيلم دلوقتي في جميع دول الوطن العربي".

وروج أبطال "الحريفة" للفيلم بدور العرض السينمائي في مصر مؤخرًا، حيث نشر "النبوي" مقطع فيديو منذ أيام عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وأوضح خلاله تجمهر المئات أمام سينما مترو بمنطقة وسط البلد وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع "النبوي" و"كزبرة".

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة قدم تدفعه الظروف ليترك مدرسته الدولية والانتقال إلى إحدى المدارس الحكومية ليتعرف خلالها على عدد من الطلاب ويشاركهم لعب كرة القدم في مراكز الشباب والساحات الشعبية، ويتعاون ببطولة الفيلم عدد من النجوم الشباب وهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان بيومي فؤاد، من تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

يذكر أن نور النبوي يشارك ببطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" والذي يمثل تعاونه للمرة الثانية مع والده الفنان خالد النبوي بعد نجاح مسلسلهما "راجعين يا هوى"، ومن المقرر عرض المسلسل الجديد في موسم دراما رمضان المقبل.

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