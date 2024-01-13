في عيد ميلادها الـ31.. شقيق ملك قورة يسرق منها الأنظار ويُشعل “إنستجرام”.. شاهدوا وسامته!

كتب امير فتحي في السبت 13 يناير 2024 06:48 صباحاً - احتفلت الفنانة ملك قورة، بعيد ميلادها الذي صادف الخميس الموافق 10 من شهر يناير الجاري، حيث ولدت في عام 1993، اي تبلغ من العمر الأن حوالي 31 عام، واستطاعت في هذا العمر أن تحقق نجاحات كبيرة في السينما والدراما المصرية.

شقيق ملك قورة يهنئها بعيد ميلادها

وهنأ الفنانة الشابة ملك قورة عدد كبير من أفراد عائلتها وأصدقائها ومن بينهم شقيقها “أدهم” البعيد عن الأضواء.

وبدا الشبه واضحًا بينهما الى حدٍّ كبير، إذ أنّهما يمتلكان العينين نفسهما، وملامح الوجه ذاتها، لتنهال التعليقات المشيدة بوسامة شقيقها ويتم تداول الصور بشكلٍ كثيف.

عيد ميلاد ملك قورة

ملك قورة ولدت في عام 1993 في عائلة راقية حيث أن والدها رجل الأعمال الشهير محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير منير ولها شقيقة تدعى “مريم” ظهرا سويًا في أحد البرامج في طفولتهما كما ظهرا معًا في فيلم “غاوي حب” بطولة الفنان محمد فؤاد، ولملك شقيق واحد أيضًا وهو “أدهم”.

درست في المدرسة الإنجليزية الحديثة وحاصلت على بكالوريس الإعلام بالجامعة الأمريكية، ولكن رغم ذلك اتجهت ملك قورة للتمثيل في سن صغير جدا حيث كانت تبلغ من العمر 12 عام رفقة شقيقتها عبير وذلك بعدما اختارهم الفنان محمد فؤاد للمشاركة في دور بفيلم غاوي حب الذي خاص بطولته إلى جانب الفنانة حلا شيحة.

وجسدت ملك قورة خلال أحداث فيلم غاوي حب دور الفنانة حلا شيحة في عمر الطفولة، ونجحت به في إثبات نفسها في مهنة التمثيل لتتوالي عليها الأعمال الفنية بعد فترة حيث وقفت أمام كبار النجوم من بينهم النجمة ليلى علوي.

ملك قورة في عالم التمثيل

وبعدها شاركت ملك قورة في بطولة مسلسلات عديدة من بينها: شمس، وعد، حالة عشق مع الفنانة مى عبد العزيز، خلصانة بشياكة مع الفنان أحمد مكى وشيكو وهشام ماجد، نور الصباح،أريد حلًا، قانون المراغي، السبع خطايا، حكاية (مين طفى النور) من مسلسل نصيبي وقسمتك للفنان هانى سلامة.

كما شاركت الفنان كريم محمود عبد العزيز في فيلم اطلعولي برة حيث جسدت دور ابنة عمه التي تقع في حبه وأثبتت من خلاله تألقها في عالم السينما ولكن مشاركتها السينمائية ضعيفة جدا او تكاد تكون منعدمة بالمقارنة بأعمالها التليفزيونية.

آخر أعمال ملك قورة

وكانت آخر أعمال ملك قورة مشاركته في مسلسل 55 حكاية حب من خلال حكاية متيجي نشوف، حيث جسدت دور حبيبة احمد جمال سعيد وخطيبته والذي ينتابه الشك بشأنها حول وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أصدقائه، وجمعت صداقة قوية بين ملك قورة وأحمد جمال سعيد ازدادت بعد العمل، حتى أنه وصف قرب علاقتهم بأنهم يشعرون ببعضهم البعض كالتوأم الملتصق واحب المشاركة معها في حكاية ما تيجي نشوف والكيمياء التي ظهرت بينهم وأشاد بها الجمهور.

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