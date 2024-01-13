شادية تقدم نصائح للسيدات لحياة زوجية سعيدة.. تعرفوا عليها

ميرنا وليد - بيروت - كتبت الفنانة المصرية شادية 5 نصائح للزوجات، وذلك للحفاظ على حياة زوجية سعيدة، وكانت هذه النصائح قد نشرت بإحدى المجلات القديمة، تحت عنوان "5 أشياء تجعلك زوجة سعيدة".
وقدمت الفنانة شادية هذه النصائح خلال فترة زواجها من الممثل المصري عماد حمدي، الذي شاركها في تقديم هذه النصائح، إليكم ما هي:
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