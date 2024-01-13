هند البحرينية.. تزوجت من نجم لبناني يصغرها بـ 18 عامًا ولماذا تخلّت عن شعرها؟

كتب امير فتحي في السبت 13 يناير 2024 08:18 صباحاً - هند البحرينية، هي إحدى نجمات الكويت والخليج العربي في عالم الغناء. لم تكمل دراستها في إدارة الأعمال بسبب رغبتها في دخول الفن.

هند البحرينية

هند البحرينية من مواليد 5 مايو عام 1979، وهي فنانة بحرينية لقبت بـ”فراشة الخليج” و”بيونسيه العرب”، ودرست إدارة الأعمال في الجامعة، إلا أنها تركتها وتعاقدت مع إحدى الشركات لإصدار ألبومها الأول “هنـد 2000″، بعـد أن اكتشفها الملحن الكويتي أنور عبد الله والملحن عارف الزياني، الذي أطلق عليها اسـم “هنـد” بدلًا من اسمها الحقيقي “سهير”.

هند البحرينية وزوجها كريم عز الدين

عرفت هند البحرينية بزيجاتها المتعددة ولعل أغربها هي الأخيرة حيث كانت هناك علاقة حب تجمع بينها وبين لاعب كرة السلة كريم عزالدين الذي يصغرها بسنوات كثيرة، حيث تم الإعلان عن علاقتهما رسمياً في شهر يوليو في 2020، وبعد مدة قامت الفنانة هند البحرينية بمشاركة متابعيها مقطع فيديو قصير يصور لحظة تبادل المحابس مع كريم عز الدين فأعلنا زواجهما رسمياً في شهر يونيو 2022، ويعتبر هذا الزواج للفنانة هند البحرينية الزواج الثالث والثاني من رجل لبناني بعد جورج نمر التي استمر زواجهما عشر سنوات لينفصلا بعد ذلك.

هند البحرينية

فارق العمر بين هند البحرينية وزوجها كريم عز الدين

يبلغ فارق العمر بين هند البحرينية وزوجها ما يقارب 18 عام، حيث ولد كريم عز الدين في عام 1997 ويبلغ من العمر 27 عامًا فقط، أما الفنانة هند البحرينية ولدت عام 1979 وتبلغ من العمر 45 عاماً، ولكن فرق السن لم يقف عائق أمام حبهما حيث أثبت كل منهما مدى الحب والترابط عبر زواجهما الرسمي وإعلانه لكافة المتابعين.

هند البحرينية

هند والموضة

هند البحرينية ​​​​​​​تلقّب بـ “فنانة البحرين الأولى” وهي تلفت الأنظار بسبب عشقها للموضة والمكياج. لا يمرّ يوم على هند من دون أن تنشر صوراً لها على السوشيال ميديا بلوكات عصرية، فهي تُعرف بحبّها لتبديل لون شعرها كل شهر تقريباً، وتحب ألوان الشعر الفاتحة منها الأشقر والكستنائي الفاتح، كما تعتمد على قصات متجددة.

هند البحرينية تحضر لألبوم بعد غياب 12 سنة

من ناحية أخرى، كشفت هند البحرينية، عن تفاصيل أول أعمالها الفنية بعام 2024، وهو ألبومين غنائيين وذلك بعد تعاقد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات معها مؤخرا.

وكتبت هند البحرينية، عبر حسابها الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، أن ألبومها الأول الذي سيصدر في عام 2024 سيتكون من 15 أغنية، ثم يتبعه ألبوم أخر مكون من 12 أغنية.

وانتهت هند البحرينية، من تصوير كليبين لها ضمن ألبومها الجديد، قامت بتصوير مشاهدها في صحراء العاصمة السعودية الرياض.

ألبوماتها

طرحت هند البحرينية خلال مسيرتها الفنية 5 ألبومات اثنين منهما مع شركة فنون الإمارات أولهما عام 2000، وثانيهما عام 2003 تحت اسم “قاسي”، الثالث “الغروب” عام 2005، ثم “هند 2008″، و”هند 2012”.

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