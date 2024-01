بعد الطلاق.. جايسون موموا "مشرّد" على الطرقات

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل الأميركي جايسون موموا أنه يعيش مشرداً، وذلك منذ انفصاله عام 2022 عن زوجته ليزا بونيت.



وأشار جايسون في تصريح صحافي نقلته مجلة "بيج 6"،إلى أنه يعيش متنقلاً على الطرقات ضمن كرفان قدمته له منصة "ماكس" المنتجة لبرنامجه الوثائقي "الرحالة"، وذلك لأنه ليس لديه منزل ليذهب إليه.

وقال بطل فيلم "أكوامان" "Aquaman" أن تقديمه لبرنامج "On the Roam" ساعده على إيجاد مكان يأوي إليه، ولو كان عبارة عن منزل نقّال، لكنه أمّن له سقفاً يبعده عن الشارع.

كما أعرب موموا عن شغفه بالإقامة في الأماكن الغريبة، لذلك لا يجد مشكلة في العيش متنقلاً بين المدن.

وأكد أن الانفصال لم يؤثر على حياته، لافتاً إلى أنه يحب التواجد بين الناس العاديين والعمل في آنِ معاً.

يشار إلى أن برنامج "On the Roam" يبدأ عرضه يوم 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، وقوم فيه موموا بلقاءات مع حرفيين، موسيقيين ورياضيين مغمورين، وذلك خلال جولات برية يعبر بها الولايات المتحدة الأميركية، وينقل بها تجربتهم في الحياة، وسعيهم إلى النجاح قدر المستطاع.

ويذكر أن ليزا بونيت كان قد تقدمت منذ أيام بدعوى طلاق رسمية من موموا، وتوصلا الإثنين الماضي إلى تسوية رسمية تتعلق بحقوقهما الزوجية والملكية المشتركة.

وطلبت بونيت الحضانة الجسدية والقانونية المشتركة لأطفالهم: لولا البالغة من العمر 16 عاماً، والتوأم ناكوا وولف البالغان من العمر 15 عاماً، ووافق موموا.