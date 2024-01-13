ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي النسخة المباشرة من أغنيتها "ما بضعفش" والتي غنتها خلال حلولها ضيفة شرف على مسابقة ملك جمال لبنان 2024.

وقد ظهر في الفيديو واضحاَ أن الحضور كان متحمساً لرؤية هيفا بشكل لا يصدق اذ عند صعودها الى المسرح تسمّر الحضور ورفع الجميع هواتفهم الذكية من دون إستثناء لتصويرها خلال غنائها ويظهر ذلك واضحاً في الفيديو. هيفا فرضت على الجمهور محبتها لهم وفرضت جمالها وحضورها فيتمايلون حسب تمايلها للحصول على لقطة مميزة لها يخبئونها كذكرى جميلة لديهم .

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تفرض هذا الأمر على الجمهور خلال غنائها .. ومن دون أن تدري !! - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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