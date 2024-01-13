أمر غريب يحصل على انستغرام احمد السقا… اقرأ التفاصيل

شارك الممثل المصري، أحمد السقا، جمهوره بصورة جديدة برفقة والدته السيدة نادية السقا، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على انستغرام.

أرفق السقا الصورة بتعليق جاء فيه: “مِن نِعَم ربنا عليّ ان أسمع دعوة جميلة من أمي كل يوم صباحًا”. وأضاف: “ربنا يحفظك لي ويقدّم لك الصحة يا أمي و لا يحرمني من دعواتك أبدًا”.

تفاعل مع المنشور عدد من المشاهير ابرزهم منى زكي، لطيفة، غادة عادل وغيرهن، حيث تمنينَ لوالدة السقا دوام الصحة وطول العمر.

وقد لاحظ جمهور احمد السقا مؤخرًا نشاطه المتزايد على انستغرام على عكس السنوات الماضية فنشر في الايام الماضية صور عائلية وصور تجمعه مع زملائه الفنانين من بينهم باسم سمرة. كما فاجأ احمد السقا متابعيه بمنشور، طلب فيه من جمهوره ومتابعيه المقارنة بين صورته وصورة نجله الأكبر وهل هناك مِن شَبَهٍ كبير بينهما.

على الصعيد الفني، ينتظر السقا عرض مسلسله الجديد “جولة أخيرة”، المقرر في ٢٥ من هذا الشهر. يشارك في بطولته الى جانب السقا كل من أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي.. بالاضافة الى ضيوف شرف منهم أحمد فهمي، حنان مطاوع.. من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.