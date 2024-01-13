بالصور- نبيلة عبيد، أنغام، كارول سماحة وغيرهن في عزاء والدة لطيفة في القاهرة

أقيم مساء الجمعة عزاء والدة الفنانة لطيفة في قاعة الرزاق مسجد الشرطة بأكتوبر، حيث ظهرت على لطيفة خلال العزاء ملامح الحزن والتأثر لفقدان والدتها الحاجة فاطمة.

وقد حضر العزاء مجموعة كبيرة من النجوم أصدقاء لطيفة، كما حضر السفير التونسي محمد بن يوسف وزوجته لتقديم واجب العزاء ومواساة لطيفة في مصابها الأليم، بالاضافة الى عدد كبير من الإعلاميين والكتّاب.

وكان من أبرز الحضور النجمات لبلبة، نبيلة عبيد، هند صبري، دارين حداد، كندة علوش، أنغام، نادية مصطفى، جومانا مراد، كارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، الفنانة ريم البارودي، مي فاروق، سلوى خطاب وإيمي سالم.

كما حضر لتقديم واجب العزاء، المخرج خيري بشارة، والمخرج جميل جميل المغازي، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان منذر رياحنة، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وهاني رمزي ومحمد العمروسي، بالإضافة إلى السيناريست أيمن سلامة، والسيناريست أيمن سليم. ومن الإعلاميين حضر عبداللطيف المناوي، بسمة وهبة بوسي شلبي، ممدوح موسى، لميس الحديدي وسهير شلبي.

كما حضر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمحامي محمد حمودة وزوجته وأمينة القذافي وزوجة عمار الشريعي والموسيقار زياد الطويل وهاني عزيز وعلى عبدالعزيز.