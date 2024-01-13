ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية إليسا في جلسة تصوير جديدة خضعت لها لصالح مجلة "Billboard العربية"، وذلك للحديث عن إنجازاتها ونجوميتها خلال مسيرتها التي تخطت عامها الـ 25.

واختارت إليسا ان تكون "الكلاسيكية" عنوان الإطلالة وارتدت فستانا أسود اللون بفتحة جانبية عند البطن ومرصع حوله وحول الرقبة بحبوب الكريستال.

الفستان المميز من تصميم Stella McCartney، ويصل سعره إلى3964دولار أميركي أي ما يعادل 122 ألف جنيه مصري.

من ناحية ثانية، ينتظر جمهور إليسا طرح الفيلم الوثائقي عن مسيرتها الفنية عبر منصة عالمية، ويحمل اسم It’s Ok، ومن المقرر إطلاقه بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير.

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تتألق بفستان أسود طويل من تصميم Stella McCartney على غلاف مجلة Billboard وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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