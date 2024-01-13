ميريام فارس تتغزل بمعجب وهذا ما قالته له

ميرنا وليد - بيروت - الجميل بالفنانة اللبنانية ميريام فارس انها على تواصل مع محبيها ومتابعيها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تكون تعليقاتها للفانز لا علاقة لها بها أو ردا على اطراء كتبه لها أحدهم بل اللافت انه تعطي هي ايضاً إشادات لمحبيها.

وفي التفاصيل، قررت ان تتغزل بمعجب نشر صورتها ضمن ترند حول كيف كان سيكون ان كان يعيش في السبعينات فردت ميريام وكتبت : "واو.. انك تبدو وسيم للغاية!"

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشوراتها وأشادوا بطريقة تعاملها مع الفانز.