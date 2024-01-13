ما هو الدور الذي يجسده محمد علي رزق أمام غادة عبد الرازق ؟

ميرنا وليد - بيروت - يعرض في شهر رمضان المقبل مسلسل "صيد العقارب" بطولة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، من تأليف باهر دويدارن وإخراج أحمد حسن.

ويشارك في العمل الممثل المصري محمد علي رزق ويقدم شخصية تدعى مصطفى وهو شقيق غادة عبد الرازق.

"صيد العقارب" بطولة محمد علاء ، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ريم المصري، محمد نجاتي، كريم محجوب.

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