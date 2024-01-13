ميرنا وليد - بيروت - تلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عرض زواج على الهواء مباشرةً، خلال إطلالتها في برنامج "زمن" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب المذاع على شاشة قناة LBCI.

وفي التفاصيل أن شاب يدعى ميشال جلس على ركبتيه ليقدم باقة من الورد لنوال وخاتم سوليتير عارضاً عليها الزواج.

نوال تفاجأت وتساءلت عما إذا كان الامر جدي، ثم شكرت نوال الشاب وتمنت له حياة سعيدة مع الإمرأة التي سيختارها ويحتفظ بخاتما لسوليتير لها، رافضةً بشكل لبق عرض الزواج.

وطلب الشاب من نوال إضافة له على السوشيال ميديا لترد نوال :"موافقة".

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يطلب يد نوال الزغبي على الهواء مباشرةً .. وهكذا كانت ردة فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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