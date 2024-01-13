ميرنا وليد - بيروت - ألغت الفنانة العالمية زيندايا متابعة كل الأصدقاء وحتى حبيبها الممثل توم هولاند مما أثار الجدل حول إنفصالهما بحسب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين توقعوا بياناً رسمياً من الثنائي حول فسخ العلاقة الا ان ذلك لم يحصل.
فأمس، سُئل توم عن حالة علاقته بالنجمة العالمية وفي مقطع فيديو حصل عليه موقع TMZ، قال توم إنه وزيندايا "لم ينفصلا على الإطلاق".
يأتي إنكاره البسيط والمباشر للانفصال تأكيدا اضافيا بعد انتشار تقرير يشير إلى أن الزوجين كانا لا يزالان معًا واحتفلا بليلة رأس السنة معًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما ألغت متابعته.. توم هولاند يتحدث حول حقيقة إنفصاله عن زيندايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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