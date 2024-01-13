شاهد حليمة بولند تفاجئ أحد معجبيها من كبار السن في جدة

التقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بمعجبها الكبير السن، أثناء تواجدها في جدة للمشاركة في فعاليات معرض وعروض أزياء «ريد كاربت4»، في جدة. ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق «سناب شات»، يظهر فيه كبير السن وهو يلقي عليها التحية قائلاً: “منورة السعودية اليوم يا حليمة، سوي لايك، الله يسعد قلبك”.

وتفاعل المعجبون مع تواجد بولند خلال المعرض، حيث تعالت هتافات الجمهور لها.

يُذكر أن معرض وعروض أزياء «ريد كاربت4» يستمر حتى الأحد المقبل.

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