ظهر الفنان الكويتي خالد العقروقة، الشهير بـ “ولد الديرة”، في مقطع فيديو متداول، وهو يطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء بعد عودته للإصابة بالسرطان، ودخوله المستشفى.

ووجه الفنان الكويتي الشكر لكل من زاره وسأل عن حالته، كما ناشدهم بالتوقف عن تصديقه عندما يدعي أنه بخير، لأن ذلك يعرضه للانتقادات، ويجعله يبدو وكأنه كاذب.

وكان العقروقة قد اكتشف عودة السرطان إليه بعد أن تشافى منه في عام 2015، عقب إجرائه فحوصات طبية قبل أيام بمستشفى جابر الأحمد.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودة إصابته بالسرطان.. شاهد أحدث ظهور للفنان الكويتي ولد الديرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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