بالفيديو- جنيفر لوبيز مثيرة وتستعيد ذكرياتها كعروس في أحدث أعمالها

بعد غياب نحو عقد من الزمن وترقب كبير من جمهورها طرحت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز أغنيتها الجديدة صباح يوم الجمعة بعنوان “Can’t Get Enough” ، وهي اولى اصدارات لوبيز من البومها التاسع “This Is Me…Now”” والذي من المنتظر أن يتم اطلاقه في ١٦ شباط- فبراير المقبل.

حقق الفيديوكليب الخاص بأغنية “لوبيز” الجديدة نحو مليوني مشاهدة على يوتيوب.

وفي وقت سابق روّجت لوبيز لأغنيتها الجديدة من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام” وعلقت عليها: “أنها هنا أخيراً .. تم إصدار أغنية وفيديو Can’t Get Enough” ليتجاوز عدد إعجابات مقطع الفيديو الربع مليون اعجاب.

وتطرح لوبيز البومها التاسع بمسيرتها بعنوان “هذه أنا..الآن This Is Me..Now” في ١٦شباط المقبل، الذي يعد امتداداً لألبومها الثامن، الذي صدر عام ٢٠٠٢ بعنوان ” This Is Me…then”، وأهدته لحبيبها بن أفليك انذاك.

يتضمن ألبوم لوبيز الجديد، ١٣ أغنية، من بينها أغنية “Dear Ben” أو “عزيزي بن”، وشاركت في تأليف بعض أغانيه، والتي تم تسجيلها بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، في استوديو لوبيز بمنزلها في لوس أنجلوس، ومن إنتاج BMG، ووصفته بأنه الألبوم “الأكثر صدقًا وشخصية لها حتى الآن”.

على صعيد أخر حضرت لوبيز حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ٢٠٢٤ بفستان زهري اللون الى جانب زوجها بن افليك وحازت اطلالتهما على إعجاب الجمهور والنقاد.

كذلك تستعد لوبيز للمشاركة في فيلم مقتبس من مسرحية “برودواي الموسيقية “قبلة المرأة العنكبوتية” عام ١٩٩٣. والفيلم سيكون من تأليف وإخراج بيل كوندون صاحب سلسلة أفلام “Dreamgirls” و”Beauty and the Beast”.