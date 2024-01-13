خاص- سمير طنب: "هزات أرضية جديدة في تركيا وهذا ما سيحصل في لبنان وسوريا وفلسطين ومصر"

ميرنا وليد - بيروت - يطل عالم الفلك والبارابسيكولوجي الدكتور سمير طنب، عبر موقع "الفن"، ليكشف توقعاته لعام 2024، على صعيد لبنان وسوريا وفلسطين ومصر والسعودية، وغيرها من الدول، كما يطلق توقعاته عن العديد من المسؤولين اللبنانيين.

البطريرك بشارة الراعي

- قد يفكر بالإستقالة لأسباب صحية، ولمشاكل بينه وبين الفاتيكان.

أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله

إغتيال شخص مهم من حزب الله وكوادر أخرى على يد إسرائيل.

- الناتو يساند إسرائيل في قصف مواقع صواريخ حزب الله في الفصل الأول من السنة، وتنسحب فرقة الرضوان التابعة لحزب الله ما بين 5 و 10 كلم خارج الحدود اللبنانية، بعد ضغوط إسرائيلية ودولية وتحقيق نوع من وقف إطلاق النار.

رئيس مجلس النواب نبيه بري

لن يقبل بتأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية.

يبدو منفتحاً أكثر، ويسعى للخروج من تسمية الثنائي الشيعي، ويقبل بالحوار حسب شروط سمير جعجع.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي

يبقى نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف أعمال حتى أول الربيع، حيث يتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية من الخيار الثالث وسطي، ولن يطول تأليف الحكومة الجديدة إلى ما بعد أيار 2024.

النائب السابق وليد جنبلاط

- يظل الناطق الرسمي بإسم الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، وينجح مناصروه في الإنتخابات البلدية بتفوّق.

- قد يُجري عملية جراحية لمعالجة آلام الظهر والروماتيزم.

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

- يقوى نفوذه داخل المجتمع المسيحي، وفي الإنتخابات البلدية، وإنتخابات النقابات والجامعات.

- يمد جسوراً قوية مع دول الخليج ودول الإغتراب، لتقوية السياحة وموسم الإصطياف الذي يكون واعداً.

- يعمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة بقوة.

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل



- يشهد التيار الوطني الحر تراجعاً في الإنتخابات البلدية وإنتخابات النقابات والجامعات، وإنسحاب عدد من كوادر التيار.

- توتر العلاقة بين جبران باسيل وحزب الله.

- يقوم جبران باسيل بتحركات وإتصالات مع أطراف لا تدر له أي فائدة، وعليه الإنتباه من الأخطار على الطرقات.

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل

- يقوى حزب الكتائب مسيحياً، ويحقق إنجازات على صعيد البلديات والنقابات والجامعات.

- الأخطار ترافق سامي الجميل في فترات عديدة من 2024

- لسامي الجميل دور في رصّ صفوف المعارضة السيادية في وجه جبهة الممانعة.

– له أسفار ناجحة عربياً وعالمياً.



لبنان

- الوضع الإقتصادي يتحسن مع إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف للحكومة. من الأسماء المحظوظة للرئاسة العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري وزياد بارود.

- تدخل إلى لبنان إستثمارات عربية ودولية، خصوصاً بعد إنتهاء حرب غز ة، وتراجع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

- الإنتخابات البلدية والإختيارية تحصل في موعدها.

- يبدأ التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات رقم 8 و 10، وتظهر فيها إكتشافات لا بأس بها.

– هزة أرضية متوسطة تصيب لبنان وتسبب بعض الأضرار.

- فصل الشتاء يكون قاسياً جداً، وكذلك الصيف يكون حاراً جداً أيضاً.

- السياحة واعدة طوال السنة، ولاسيما في الصيف ومواسم الأعياد.

- دمج بعض البنوك وتصفية بنوك ضعيفة.

- مشاكل قضائية كبيرة بين المصارف والدولة ومصرف لبنان.

- البحث جدياً في موضوع الإستراتيجية الدفاعية.

- الجيش اللبناني يتلقى مساعدات عسكرية ومالية من دول صديقة.

- إحتمال عودة سعد الحريري إلى لبنان.

سوريا

- 2024 تعتبر سنة صعبة على سوريا إقتصادياً وعسكرياً، وخلايا المعارضة ستتحرك من جديد ضد النظام الذي سيهتز.

- إسرائيل تبحث عن إنتصار ضد سوريا بعد صدمة غز ة، فتقصف عدة مناطق داخل سوريا، ومواقع لحلفاء سوريا وإيران، ما قد يدفع الرئيس بشار الأسد إلى الطلب من حزب الله والحرس الثوري الإيراني الإنسحاب من سوريا.

- تزداد الهجمات على مواقع الجيش الأميركي في سوريا والعراق، ما قد يدفع أميركا إلى سحب قواتها.

- الجيش التركي يوسّع إنتشاره في شمال وشرق سوريا.

إسرائيل – السلطة الفلسطينية

- بعد إنتهاء حرب غز ة وخسارة حماس، تبدو إسرائيل رابحة عسكرياً ومهزومة سياسياً في الداخل، بسبب الخسائر البشرية والإقتصادية، وعدم حل قضية الأسرى الإسرائيليين بشكل مرضٍ.

- حكومة نتنياهو قد تستقيل، وتحصل إنتخابات جديدة، تؤدي لتأليف حكومة جديدة ترمم الخسائر.

- نتنياهو لن يعود رئيس حكومة، وقد يتعرض لملاحقات قانونية.

- إعادة جزء كبير من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

- إنتخابات فلسطينية جديدة نيابية ورئاسية، وإخضاع غز ة للسلطة الفلسطينية الجديدة.

- إعادة إعمار غز ة بتمويل عربي ودولي.

- تهجير قسم من الفلسطينيين الى النقب وسيناء.



مصر

- تتعرض مصر لضغوط عربية، لتخفيف التطبيع مع إسرائيل.

- الوضع الإقتصادي إلى مزيد من التدهور، والديون تزداد.

- تظاهرات تجتاح مصر، يحركها الأخوان المسلمون إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وعلى سياسة مصر الخارجية.

- 2024 سنة ناجحة على المملكة العربية السعودية إقتصادياً وسياسياً، وعلى صعيد العلاقات الإقليمية والدولية. يبرز إسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكثر وأكثر على الصعيد العالمي، حيث يرفع إسم بلده بين الدول المتقدمة في الحضارة والسياسة والأعمال الإنسانية.

- تزدهر السياحة والمهرجانات الثقافية والفنية، وتصبح مقصداً عالمياً للسياح الأجانب والعرب.

- توسع السعودية إستثماراتها المالية في عدة بلدان.

- وفاة شخصية مهمة جداً.

اليمن

تتعرض اليمن إلى هجوم عسكري بحري وجوي، من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، وهو موجه ضد الحوثيين، ما يضعف نفوذهم وقوتهم السياسية والعسكرية، ويقوي الدولة الشرعية.

السودان

- إنقلاب عسكري في السودان.

-طوفان في دولة عربية.

إيران

- سنة مصيرية لحكم رجال الدين في إيران، في الربيع تندلع تظاهرات بسبب تردي الأحوال المعيشية وتمويل إيران لحركات المقاومة، وذلك بتشجيع أميركي إسرائيلي، لأن إيران لم تتوقف عن تخصيب الأورانيوم.

- مشاريع دولية لتقسيم إيران إلى دولتين : دولة دينية ودولة مدنية، وإذا أمكن إزالة حكم رجال الدين.

- إحتمال هزة قوية في إيران.

تركيا

- يقوى دور تركيا إقليمياً وداخل الدول الإسلامية.

- تتراجع قيمة الليرة التركية.

- السياحة قوية وتدعم الإقتصاد.

- يرفض الجيش التركي الإنسحاب من شمال وشرق سوريا.

- هزات أرضية جديدة تضرب تركيا.

الولايات المتحدة الأميركية

- فوز الحزب الجمهوري في إنتخابات الرئاسة الأميركية، وترامب لا يترشح للإنتخابات.

فرنسا

- تراجع شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون داخل وخارج فرنسا، بسبب وقوفه مع إسرائيل في حربها ضد غز ة، وبسبب أخطاء سياسية وإقتصادية إرتكبها.

- تقوم فرنسا بأبحاث فضائية بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية.

- تحصل إكتشافات علمية وطبية مهمة.

- الحكومة الفرنسية تطبق قوانين صارمة ضد المهاجرين والمجنسين، وتمنع تظاهراتهم بالقوة.



روسيا

- روسيا تنتصر في الحرب على أوكرانيا في النصف الثاني من السنة، بعد شح المساعدات العسكرية والمالية عنها، وتحتفظ روسيا بالأراضي التي غنمتها في أوكرانيا. أما فولودومير زيلينيسكي فيبقى في الحكم بدعم أميركي وشعبي، ويتراجع عن فكرة الدخول إلى حلف الناتو.

- بوتين يتعرض لوعكة صحية خطيرة.

اليابان

- كارثة طبيعية تضرب اليابان، قد تكون زلزال أو فوران بركان.

الصين

- الوضع الإقتصادي إلى تحسن.

- العلاقة مع أميركا إلى مزيد من الإستقرار.

– تزداد إستفزازات الصين بحق تايوان.

كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

- توتر العلاقة بين البلدين، وكوريا الشمالية تطلق مزيداً من الصواريخ الباليستية في البحر مقابل كوريا الجنوبية، مع إحتمال مناوشات حدودية بين البلدين.

- مناورات تجريها كوريا الجنوبية مع أميركا.

- إحتمال وفاة رئيس كوريا الشمالية، ويتغير النظام ويصير منفتحاً على العالم.