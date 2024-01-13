مهيرة عبد العزيز والبطولة المطلقة في "الوعد".. وهذا ما كشفته عن الدور

ميرنا وليد - بيروت - تجسد الممثلة مهيرة عبد العزيز دور البطولة المطلقة في الموسم الجديد من المسلسل التاريخي "الوعد" والذي بدأ عرضه عبر أحد المنصات.

وتؤدي شخصية فتاة تدعى "خضرة الشريفة" التي لم تقدم مثلها من قبل. وعربت مهيرة عبد العزيز في بيان صحفي لها، عن سعادتها في هذا العمل الذي جمع نخبة كبيرة من الممثلين الكبار، معتبرة أن ولادتها الحقيقية كممثلة هي في صحراء مراكش في "الوعد".

وأكدت أنها تركز أكثر على التمثيل لأنه يأخذ منها مجهوداً كبيراً وشددت عن حماسها الشديد لملاقاة الجمهور مرة جديدة من خلال هذا العمل والذي يعتبر العمل الثاني الذي يعالج السيرة الهلالية من بعد مسلسل السيرة وهو من بطولة يوسف شعبان، أحمد عبد العزيز، فادية عبد الغني، أحمد راتب وعيرهم من الممثلين المصريين.

أما شخصية "خضرة الشريفة" ستبصر النور في أحداث المسلسل في الفترة ما بين عام 1149 و 1185 ميلادي ويضم العمل مجموعة من نجوم الدراما العربية على رأسهم الممثل السعودي عبد المحسن النمر وكل من نضال نجيم، زياد تواتي، نجلا بن عبد الله، وغيرهم.