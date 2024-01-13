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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك أول صورة لها منذ أشهر كثيرة وتحديداً منذ ولادة طفلها الثالث في تشرين الاول من العام الماضي 2023.
وتنشغل نينا في تربية الأولاد ولم تعد ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وغابت كلياً عن الفن مما جعل بعض المحبين يعاتبونها فكتب لها أحدهم: "ألم تشتاقي فقد أتعبنا الشوق يا نينا هرمنا ونحن ننتظر رسالة او اي إشارة منك" فردت عليه وكشفت سبب ابتعادها وقالت : "والله وانا اكتر بس الأولاد آخدين كل وقتي حبيبتي الله يخليلك حبايبك"
كانت هذه تفاصيل خبر نينا عبد الملك بأول صورة لها بعد غياب طويل وتكشف سبب إبتعادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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