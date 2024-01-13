شاهد ميعاد العسيري تثير الجدل بتناولها الكبدة نيئة

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ميعاد العسيري، جدلًا واسعًا بين متابعيها، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تأكل الكبدة “نية” قبل الطهي.

وقالت العسيري في الفيديو: “ترى أنا من الناس اللي تأكل الكبدة نية، عادي”، ما أثار استغراب متابعيها، الذين تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير.

وجاء في تعليقات متابعي العسيري: “ترى الكثير يقولون مفيدة”، بينما تسائل آخر: “ما فيها ضرر إذا أكليتها نية؟”.