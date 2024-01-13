- 1/3
- 2/3
- 3/3
استعرض أحمد السالم فاتورة مشتريات لابنته حيث تجاوزت قيمتها الـ15 ألف دينار كويتي، وهو المبلغ الذي أثار استفزاز البعض وعرض مشهور منصات التواصل الاجتماعي للهجوم.
وظهرت ابنة أحمد السالم الكبرى إلى جانب والدها ممسكة بسلة مشتريات تحتوي على عدد قطع قليلة للغاية، وهو ما دفع البعض لاعتبار أن أحمد السالم قام بفبركة فاتورة المشتريات لتحقيق مشاهدات أعلى، وذلك لأن الصورة المتداولة صورته بابنته فقط، إلا أن عبر حساب مشهور منصات التواصل الاجتماعي ظهر السالم مع أولاد شقيقته وهو يشتري لهم ما يحتاجونه.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السالم يستعرض فاتورة مشتريات ابنته ويتعرض للهجوم لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.