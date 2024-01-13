أحمد السالم يستعرض فاتورة مشتريات ابنته ويتعرض للهجوم لهذا السبب

استعرض أحمد السالم فاتورة مشتريات لابنته حيث تجاوزت قيمتها الـ15 ألف دينار كويتي، وهو المبلغ الذي أثار استفزاز البعض وعرض مشهور منصات التواصل الاجتماعي للهجوم.

وظهرت ابنة أحمد السالم الكبرى إلى جانب والدها ممسكة بسلة مشتريات تحتوي على عدد قطع قليلة للغاية، وهو ما دفع البعض لاعتبار أن أحمد السالم قام بفبركة فاتورة المشتريات لتحقيق مشاهدات أعلى، وذلك لأن الصورة المتداولة صورته بابنته فقط، إلا أن عبر حساب مشهور منصات التواصل الاجتماعي ظهر السالم مع أولاد شقيقته وهو يشتري لهم ما يحتاجونه.